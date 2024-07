Em Dianópolis, Republicanos inicia projeto para construção do plano de governo do pré-candidato a prefeito, Jailton Bezerra

Por Redação

Com a proposta de ouvir as demandas da população dianopolina para construção do plano de governo do pré-candidato a prefeito, Jailton Bezerra, o partido Republicanos, iniciou nesta semana, o projeto “Escuta Dianópolis”, que tem por objetivo, ouvir a comunidade para formular o plano de governo que será apresentado durante a campanha eleitoral deste ano.

O projeto, teve início com reunião na zona rural, no último final de semana, na comunidade da Boa Sorte, onde o pré-candidato reuniu lideranças, pré-candidatos a vereadores e o pré-candidato a vice-prefeito, André Cavalari.

“O partido trouxe para nós essa demanda, e a gente sabe que este projeto é um do povo dianopolino. Faremos uma gestão humanizada, com valorização das pessoas. E para que possamos estruturar uma gestão democrática, precisamos da participação da comunidade, apontado suas demandas e seus anseios. Essas demandas vão ser consolidadas dentro do nosso plano de governo, que em breve, será apresentado para a população. Um plano feito pelo povo para o povo”, destacou o pré-candidato a prefeito, Jailton Bezerra.

O projeto vai percorrer todos os bairros da cidade e também outras regiões da zona rural.