Motociclista morre durante disputa de manobras perigosas em Dianópolis

da redação

Um jovem de 21 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na rodovia TO-476 em Dianópolis. O caso aconteceu no domingo (17) próximo ao aeroporto da cidade. Segundo testemunhas, o local era usado pelos motociclistas para disputas de manobras perigosas.

O acidente aconteceu por volta das 5h30. A Polícia Militar confirmou as informações da testemunha de que os motociclistas participavam de uma disputa no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas.

O jovem foi identificado como Illo Raniere Vilela Dourado. Ele foi encontrado caído na pista com uma motocicleta sobre o corpo e de capacete. As outras duas vítimas, de 18 e 24 anos, foram levadas para o Hospital Regional de Dianópolis com lesões leves e fraturas expostas, respectivamente.