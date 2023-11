Novembro Azul: Semus Dianópolis realiza atendimento com urologista

da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Dianópolis, com o objetivo de garantir atendimento de qualidade para a população e em alusão a Campanha Novembro Azul de prevenção à saúde do homem quanto ao câncer de próstata, realizou nesta quinta-feira , 23, ação com atendimentos nas áreas de urologia com atendimento para 50 homens.

O atendimento com médico urologista faz parte das ações de fortalecimento da Semus na prestação de serviços e atendimentos à população dianopolina. A consulta com o especialista tem indicação clínica para triagem e prevenção do câncer de próstata, além da solicitação de exames de rotina.

Segundo o secretário municipal de saúde, Israel Leite, o atendimento é também uma ação preventiva para os homens. “Todo diagnóstico realizado de forma precoce, contribui com a evolução do tratamento. Nosso objetivo é exatamente esse, trazer a população masculina para o atendimento com o especialista e oferecer todo suporte necessário. Nosso trabalho envolve toda equipa da Semus e agradeço a disponibilidade de toda nossa equipe de profissionais que, de forma muito humanizada, tem se dedicado em oferecer uma saúde de qualidade e com eficiência aos dianopolinos”, enfatizou o secretário.

O atendimento aconteceu no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). “A preocupação em oferecer o serviço especializado é justamente em função dos índices nacionais no avanço do câncer de próstata. Lembrando mais uma vez que, o diagnóstico precoce salva vidas”, finalizou o secretário.