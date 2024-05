Duplicação BR-153: Ecovias do Araguaia realiza içamento de vigas para viadutos

Por Redação

A Ecovias do Araguaia realiza, até o fim do mês, operação para lançamento de vigas de concreto para construção de viadutos e pontes (as chamadas obras de artes especiais – OAEs) nos trechos da BR-153 onde ocorrem as obras de duplicação, em Gurupi e Aliança do Tocantins.

Na última semana, a operação ocorreu no km 670, em Gurupi, com tráfego em ‘pare e siga, e no km 622, em Aliança do Tocantins.

Agora, a operação será retomada a partir de amanhã (14), nos seguintes pontos:

– km 624, em Aliança do Tocantins: 14 a 16 de maio – 9 vigas com 31 toneladas cada;

– km 674, em Gurupi: 17, 18, 20 e 21 de maio –16 vigas com 31 toneladas cada;

– km 671, em Gurupi: 22 a 24 de maio – 9 vigas com 31 toneladas cada;

Obras de duplicação:

As obras de duplicação na BR-153/TO, em Gurupi e Aliança do Tocantins, seguem em ritmo acelerado e com previsão de finalização já no segundo semestre de 2024.

Essas mobilizações marcam a primeira etapa dessa que é a maior obra de infraestrutura viária contratada no Brasil, representando um avanço na construção de rodovias mais modernas, seguras e eficientes para os usuários. As obras foram iniciadas em setembro e são resultado de R$ 170 milhões em investimentos.

Em Gurupi, serão, inicialmente, 11,25 km de duplicação, com três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul da cidade. Já em Aliança, são 1,6 km de duplicação, dois dispositivos de passagem superior e 1,6 km de vias marginais em cada um dos dois sentidos, deve ser entregue ainda em 2024.

Ao todo, o Contrato de Concessão da Ecovias do Araguaia prevê 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até o 10º ano. Serão investidos R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.