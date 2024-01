EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

S A I B A M quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (20/12/2023), foi protocolado sob nº 15917 (Livro 1-E - Fichas) nesta Serventia Registral de Imóveis de Dueré-TO, o requerimento expresso pelo credor fiduciário - BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, cidade de Osasco-SP; solicitaram com base no art. 26, § 4º, da Lei n.º 9.514/97, a intimação por edital do devedor/emitente – RENATO SILVA AGUIAR, brasileiro, solteiro, produtor ruraç, portador da CI.RG nº 2192142525 DTRA/TO, inscrito no CPF/MF nº 949.373.031-04, residente e domiciliado na Fazenda Agra, cidade de Dueré - TO, CEP: 77485-000; por força da Cédula de Crédito Bancário - CCB nº 000402873, firmada em 13/05/2021, na qual foi concedido em garantia o imóvel de sua propriedade Uma gleba de terra rural denominada "FAZENDA ANGRA II"...