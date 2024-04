Edital de Notificação de Confrontante – Prazo de 15 dias

Marlene Fernandes Costa, Oficiala do Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi-Estado do Tocantins, situado nesta cidade, na Avenida Pará, 1010, esquina com a Rua Adelmo Aires Negre, no uso de suas atribuições legais e, conforme o que dispõe o § 8º do Decreto n. 5.570 de 31/10/2005, e nos termos do art. 213, II, § 3º, da Lei n. 6.015/73, faz saber que GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, CPF n. 330.413.851-04; REQUEREU a ratificação descritiva tabular do imóvel de sua propriedade compreendido como sendo: Fazenda Aconchego, Lote n. 56, do Loteamento São José....