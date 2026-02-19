Eduardo Gomes e Eduardo Siqueira acompanham recapeamento nas avenidas NS-4 e NS-5, em Palmas

Vice-presidente do Senado e prefeito vistoriaram trechos das obras; agenda incluiu conversa com comerciantes e reforçou parceria política e institucional na capital

Por Wesley Silas

PALMAS — O vice-presidente do Senado e presidente do PL no Tocantins, senador Eduardo Gomes, acompanhou nesta quarta-feira (18) o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, em vistoria às obras de recapeamento asfáltico nas avenidas NS-4 e NS-5, importantes eixos de ligação entre as regiões norte e sul da capital.

De acordo com as informações apresentadas durante a visita, os serviços ocorrem nos trechos da NS-4 (entre a LO-19 e a LO-29) e da NS-5 (entre a LO-8 e a NS-1), vias que concentram grande fluxo de veículos. O pavimento, segundo a Prefeitura, apresentava desgaste avançado, o que motivou a execução do recapeamento.

Trechos e material usado

A obra recebe novo revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material indicado para aumentar a resistência do asfalto e ampliar a durabilidade, especialmente em corredores com tráfego intenso.

Parceria e agenda com comerciantes

Durante a vistoria, Eduardo Gomes destacou a atuação conjunta com o prefeito Eduardo Siqueira Campos e citou a importância de obras voltadas à mobilidade urbana. “Parabenizo o prefeito Eduardo Siqueira Campos pelo trabalho e pelo esforço da gestão em melhorar a mobilidade das pessoas. Ao lado dele, acompanhei o recapeamento da NS-4 e da NS-5. Também visitamos comerciantes da região, ouvindo demandas e mantendo o diálogo com quem move a economia de Palmas”, afirmou.

Além da inspeção das frentes de serviço, a agenda incluiu visita a comerciantes locais, com escuta de demandas e diálogo direto com o setor produtivo.

