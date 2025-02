Em Brasília, prefeito Elton Moreira busca avanços para Cariri do Tocantins

O prefeito de Cariri do Tocantins, Elton Moreira, participa do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, que acontece desde esta terça-feira, 11, em Brasília. O evento reúne gestores municipais de todo o país, proporcionando um espaço para a troca de experiências e o fortalecimento do diálogo entre municípios e Governo Federal.

Por Redação

Durante a programação, o prefeito esteve ao lado de importantes nomes da bancada federal, como o senador Eduardo Gomes e os deputados federais Alexandre Guimarães, Carlos Gaguim e Toinho Andrade. Juntos, participaram de debates estratégicos voltados ao desenvolvimento dos municípios e às demandas apresentadas por cada gestão.

Para Cariri do Tocantins, o momento foi uma valiosa oportunidade de reforçar pautas prioritárias e buscar soluções concretas para as necessidades da população. Elton Moreira destacou a importância do diálogo entre os gestores e o legislativo federal, ressaltando que esse contato direto fortalece a busca por investimentos e políticas públicas mais eficazes.

“Considero importante toda oportunidade de levar as demandas da nossa cidade e do nosso povo para quem pode nos auxiliar a garantir mais recursos para o nosso município, transformando a realidade local e levando melhorias em todos os setores e regiões de Cariri”, pontuou o prefeito Elton Moreira.

Entre os temas debatidos, estiveram projetos voltados à infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico, setores essenciais para o crescimento sustentável de Cariri.

O evento possibilitou ainda o acesso às informações essenciais sobre programas e recursos federais disponíveis para os municípios. A interação com representantes dos ministérios e órgãos governamentais permitiu o estreitamento de laços, bem como avanços nas tratativas para atender demandas locais.

Com a certeza de que o diálogo e a articulação são caminhos fundamentais para levar mais qualidade de vida à população, o prefeito Elton Moreira reforçou seu compromisso de seguir trabalhando para garantir avanços significativos para Cariri do Tocantins.