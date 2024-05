Empresários de Gurupi cobram explicações sobre alteração em rotatória pela Ecovias Araguaia

Por Wesley Silas

Empresários de Gurupi por meio da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) enviaram ofícios para Ecovias Araguaia, ANTT, Prefeitura de Gurupi, Câmara de Vereadores de Gurupi e para a para a ICCR, empresa responsável pelo trecho de 11,5km no perímetro de Gurupi, pedido explicações sobre a supressão de uma das rotatórias na saída norte da cidade, que no projeto original contava com uma passarela aérea e duas rotatórias laterais para o tráfego de veículos.

O documento apresentado mostra algumas preocupações que vão desde o funcionamento no acesso Norte em decorrência das limitações de acesso e tráfego, até o mal funcionamento e congestionamento da rotatória da Rua 07, que seria sobrecarregada por se tornar a escolha de muitos motoristas na tentativa de evitar problemas da alça de acesso à cidade.

“Na comparação das imagens já possível visualizar um prejuízo estético, o que não pode ser ignorado por ser a entrada Norte da cidade, que pode passar a ser marcada por ter uma via de entrada ‘aleijada’ e com funcionamento deficitário. Gurupi é uma cidade polo, por isso, uma marca visual na entrada expressando um prejuízo visual por uma obra feita pela metade é extremamente grave”, considera os empresários no documento: