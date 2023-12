Esgoto: Polícia Civil abre inquérito em desfavor da BRK por crime ambiental em Gurupi

Por Wesley Silas

Conforme apurou o Portal Atitude a Polícia Civil recebeu denúncias de transbordamento da rede de esgoto no final do mês de novembro no setor Cajueiro nas proximidades do córrego Pouso do Meio, na altura da ponte com a Avenida Goiás. As investigações abrangerá a reincidência ocorrida na quinta-feira, 28, quando um morador do setor Canaã registrou e denunciou nas proximidades do córrego Pouso do Meio, novo transbordamento de esgoto numa área de preservação ambiental.

O delegado, Otaviano Augusto, informou que o inquérito está sendo concluído e será encaminhado em breve para o Ministério Público que receberá inquirições de técnicos e laudos.