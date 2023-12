Esgoto volta a correr a céu aberto contaminado área de preservação ambiental em Gurupi

Por Wesley Silas

Um morador do setor Canaã registrou, novamente, agora nas proximidades do córrego Pouso do Meio, transbordamento da rede de esgoto. O caso aconteceu, praticamente um mês após a BRK ser multada em R$ 1 milhão pelo mesmo crime ambiental no setor Cajueiro nas proximidades do córrego Pouso do Meio, na altura da ponte com a Avenida Goiás.

No final da tarde desta quinta-feira,

28, o Portal tentou entrar em contato com a Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Gurupi que disse estava em viagem e disse que uma equipe estaria “fazendo uma varredura” nos setores Cannã, Cajueiro, Jardim Tocantins e “encontrando problemas em todas estas áreas”. Informou ainda que a Secretaria de Comunicação iria encaminhar uma nota; mas até o fechamento da matéria a reportagem não recebeu a nota.

No final do mês de novembro a Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aplicou duas multas à BRK Ambiental por poluição ambiental e por operar a rede de esgoto sem a devida licença ambiental, somando R$ 1.025.000,00 (Um milhão e vinte e cinco mil reais).