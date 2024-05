Roni entrega ao Papa Francisco pedido de ajuda para conscientizar parlamentares e governantes do Brasil sobre proteção das florestas

Mariangela Jaguraba – Vatican News O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta quinta-feira (16/05), na Sala Clementina, no Vaticano, cerca de duzentos participantes, de várias partes do mundo, do encontro promovido pelas Pontifícias Academias das Ciências e das Ciências Sociais sobre o tema “Da crise climática à resiliência climática”. O encontro teve início na terça-feira (15/05), na Casina Pio IV, no Vaticano, e se conclui na sexta-feira (17/05). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o cacique Raoni participam do evento e se encontraram com o Santo Padre durante a audiência desta quinta-feira.

Em seu discurso, o Papa sublinhou que “os dados sobre as mudanças climáticas pioram a cada ano e portanto, é urgente proteger as pessoas e a natureza”. Francisco parabenizou “as duas Academias por liderarem este esforço e produzirem um protocolo de resiliência universal. As populações mais pobres, que pouco têm a ver com as emissões poluentes, precisarão receber maior apoio e proteção”.

Francisco recebeu em audiência os membros das Pontifícias Academias das Ciências e das Ciências Sociais que participam do encontro “Da crise climática à resiliência climática” e reiterou a urgência de ações concretas para combater a crise climática global: “Os pobres são as vítimas. As nações ricas produzem mais da metade dos poluentes.” O Pontífice pediu uma nova arquitetura financeira que atenda ao Sul do mundo e uma redução da dívida. Entre os convidados especiais estava o renomado líder indígena, Cacique Kayapó Raoni Metuktire, estará em destaque no próximo dia 21 de maio, às 14h, no auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins.