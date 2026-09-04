Esposa de ex-presidente do Naturatins morre em acidente com a família na TO-070

da redação

Olívia Aparecida Amaral Silva, de 52 anos, esposa de Renato Jayme, ex-presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), morreu na manhã desta sexta-feira (4) após um grave acidente na TO-070, próximo à ponte do Rio Xavante, entre Formoso do Araguaia e Dueré. Segundo informações preliminares, o carro saiu da pista e capotou, ficando bastante destruído. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Renato Jayme também estava no veículo com a família e ficou ferido. Após receber atendimento, ele foi encaminhado para Gurupi e, segundo as informações repassadas, permanece na sala vermelha de uma unidade hospitalar da cidade.

Além do casal, um filho também estava no automóvel e ficou ferido. A criança está sendo encaminhada para o Hospital Geral de Palmas (HGP) para receber atendimento médico. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde de Renato Jayme e do filho.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência, enquanto a perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários. O veículo ficou fora da rodovia, com peças espalhadas pela área, e as circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.