Ex-prefeita Cinthia Ribeiro contesta responsabilidade sobre acordo do transporte coletivo da Prefeitura de Palmas

Por Redação

A ex-prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, defende que não há débitos reconhecidos pela Prefeitura relativos ao transporte coletivo até janeiro de 2025 e repudia tentativas de atribuir-lhe responsabilidade por um acordo negociado e assinado meses após o término de seu mandato.

A gestão do atual prefeito, Eduardo Siqueira Campos, alega que a dívida foi gerada devido a contratação ter sido feita na gestão passada – do

Modelo antigo do transporte.

Segundo a ex-gestora, durante sua administração todas as obrigações foram cumpridas com transparência. O acordo anunciado recentemente é de responsabilidade exclusiva da atual administração, que deve esclarecer os critérios, os valores e as condições firmadas.

Cinthia Ribeiro afirma que o governo municipal atual deveria assumir as decisões tomadas em seu período de gestão, em vez de atribuir a terceiros o desgaste por eventuais falhas próprias. Ela também ressalta a necessidade de a administração responder à população e aos órgãos de controle sobre questões relativas ao contrato de locação de ônibus celebrado por dispensa de licitação, que apresenta problemas no atendimento aos usuários e indícios de atrasos ou inadimplência.

A ex-prefeita reafirma que conduziu sua gestão com honestidade e zelo pelo dinheiro público e não aceitará distorções políticas dos fatos.