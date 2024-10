Formoso do Araguaia: Homem morre após acidente de trânsito na BR-242

da redação

Um grave acidente registrado na noite deste sábado, 19 de outubro, resultou na morte de um homem no perímetro urbano da BR-242, em Formoso do Araguaia. A vítima foi identificada como Jocyano Santos de Brito, de 35 anos.

Segundo testemunhas a batida foi entre um caminhão e uma motocicleta. Equipes de resgate foram acionadas, mas Jocyano não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi. As autoridades investigam as causas do acidente.

Com informações do Formoso Alerta