Sul do estado: Ponte sobre rio Formoso será interditada para manutenção

da redação

A ponte sobre o Rio Formoso, localizada na BR-242, no sul do estado, foi interditada para obras de manutenção. A interrupção total do trânsito está prevista para acontecer entre os dias 17 e 20 de março.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a medida é necessária para obras de manutenção preventiva e melhorias na estrutura.

A interdição total foi necessária porque a ponte é estreita e permite a passagem de apenas um veículo por vez, impossibilitando a realização dos serviços sem interrupção do tráfego.

Veja as rotas alternativas:

Sentido Dorilândia, utilizando as rodovias TO-070 e TO-181.

Sentido Dueré, utilizando as rodovias TO-070, acessando a TO-481 até a TO-181.

O trecho liga o município de Formoso do Araguaia a assentamentos, aldeias indígenas, entre outros locais. Durante os dias de obras, os usuários da ponte podem usar os desvios indicados.

O DNIT informou que o prazo de 3 dias é o prazo máximo de interdição, mas a depender das condições do tempo, os serviços poderão finalizar antes do previsto e a ponte pode ser liberada antes do dia 20.