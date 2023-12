Governador em exercício, Laurez Moreira, visita o Terminal Integrador de Palmeirante da VLI no Tocantins

Por Redação

Nesta terça-feira (12), o governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira, visitou o Terminal Integrador de Palmeirante (TIPA) da VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos.

Moreira foi recebido pela equipe da empresa, liderada pelo gerente de Operação e Manutenção do TIPA, Moacir Araújo, e por Flávio D’Oliveira, especialista de Relações Institucionais e Governamentais no Corredor Norte da VLI, que liga o Tocantins ao Maranhão por meio do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul.

O objetivo da visita foi explorar o potencial do complexo logístico, destacando a movimentação estratégica de fertilizantes e outras cargas, além da consolidação do corredor de importação do Arco Norte. O desenvolvimento que a região pode alcançar a partir da infraestrutura ferroviária e dos terminais operados pela VLI foi um outro ponto evidenciado.