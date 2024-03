Gratuito: Transporte coletivo de Gurupi chegou, mas população ainda não aderiu

Por Wesley Silas

Segundo o Detran, a cidade de Gurupi conta com uma frota de impressionantes 74.987 veículos, que incluem desde motos e camionetes até caminhões e tratores, para atender uma população de 85.126 habitantes. No entanto, os últimos quatro anos sem transporte coletivo deixaram um vazio nos serviços, levando à escassez de passageiros mesmo após seu retorno “gratuito”. Tudo indica que a população ainda não se acostumou com o serviço, mesmo com a oferta de 60 dias gratuitos. A partir de 10 de maio, será implementada uma tarifa de R$ 5,35 para os usuários.

Ao considerar outras opções, como aplicativos de transporte de passageiros, conhecidos como “urber”, que cobram uma tarifa inicial de R$ 10,00 de tarifa inicial e, dependendo destino, o valor poderá ultrapassar R$ 50,00 ou os mototaxistas que cobram no centro R$ 10,00 e para os demais setores R$ 20,00, em outras áreas, fica claro que o custo-benefício do transporte coletivo é incomparável.

Uma investigação do Portal Atitude revelou que uma viagem do ponto tradicional de transporte coletivo, via aplicativo no modelo Uber, na Praça da Igreja Nossa Senhora D’abadia até o Setor Campo Bello custaria ao cidadão R$ 10,00 somente de tarifa inicial e para chegar a sua residência no respectivo setor, o valor chegará, aproximadamente, R$ 50,00. Em contraste, os mototaxistas cobram R$ 10,00 no centro e R$ 20,00 em outros setores.

O presidente da Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF), Sargento Jenilson, assegura que a prefeitura está fornecendo informações essenciais para que os usuários conheçam os horários de embarque e desembarque.

Rotas

Em relação às rotas, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, enfatiza que mais detalhes sobre os trajetos ajudarão os passageiros a planejar suas viagens com mais eficiência, garantindo uma experiência mais confortável e segura pela cidade.

A Prefeitura salienta que, embora as informações das rotas estejam sendo divulgadas, o serviço de transporte público ainda está em fase de ajustes para assegurar um funcionamento ainda mais eficaz e satisfatório para toda a comunidade.