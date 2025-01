Guaraí: Dorinha e Gaguim participam de assinatura de 200 casas populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida

da redação

Em um momento histórico para Guaraí, foi realizada nesta quarta-feira (22) a assinatura de um convênio que beneficiará diretamente centenas de famílias do município. O evento contou com a presença do deputado federal Gaguim, da senadora Dorinha Seabra, e da prefeita Fátima Coelho. A parceria garantirá 200 casas populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos já assegurados para a construção de 96 unidades nesta primeira etapa.

“Essa conquista é resultado do trabalho conjunto com a professora Dorinha e a Caixa Econômica Federal, sempre buscando transformar a vida dos tocantinenses. Nosso objetivo é levar mais dignidade, segurança e oportunidades para as famílias de Guaraí,” afirmou o deputado Gaguim. A prefeita Fátima Coelho destacou a importância do projeto para o município, reforçando o compromisso com políticas habitacionais inclusivas.