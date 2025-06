Gurupi: Campanha de encoleiramento de cães contra o calazar é ampliada pela Prefeitura

Lançamento da campanha acontece nesta quarta-feira (11) e dia D na sexta (13) com a equipe do Centro de Controle de Zoonoses realizando o encoleiramento de casa em casa.

Por Redação

Nesta quarta-feira (11) às 8h30 no Centro de Controle de Zoonoses de Gurupi (CCZ), a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lança oficialmente a campanha de encoleiramento de cães para o controle da leishmaniose visceral 2025, conhecida popularmente como calazar. A grande novidade de 2025 é a ampliação da ação para toda a zona urbana do município, com a meta de encoleirar gratuitamente 10.560 cães com coleiras impregnadas com deltametrina 4%, um inseticida recomendado pelo Ministério da Saúde.

A ação será coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e tem como objetivo proteger tanto os animais quanto a saúde pública, já que o calazar é uma doença grave, transmitida ao ser humano por meio da picada do mosquito vetor do protozoário causador da doença.

O programa teve início em 2023 com atuação apenas em áreas de maior risco, que contemplava 10 bairros em Gurupi. Agora, com estrutura e equipes reforçadas, o encoleiramento será realizado em todos os setores da cidade.

Dia D

As visitas domiciliares terão início nesta sexta-feira, feriado de 13 de junho, quando acontece o dia D de encoleiramento, com atuação intensiva das equipes do CCZ, somando quase 100 servidores mobilizados, conforme explicou o coordenador do CCZ, Adriano Ramalho.

“O Dia D será um marco de ação intensiva, mas as visitas casa a casa vão continuar até atingirmos a meta de 10.560 cães protegidos. Essa ampliação só foi possível graças ao compromisso da gestão municipal com a saúde pública e à estrutura que conseguimos implementar, atendendo aos critérios do Ministério da Saúde”, afirmou.

Sobre a coleira com deltametrina 4%

A coleira é recomendada exclusivamente para cães a partir de 3 meses de idade e não deve ser usada em outras espécies. Sua eficácia se dá pela ação repelente contra o flebotomíneo, reduzindo significativamente o risco de transmissão do parasita. A indicação do insumo é baseada em evidências científicas, conforme estudos de efetividade do Ministério da Saúde.

Ação também visa conscientização ambiental

Durante as visitas, além de colocar as coleiras, os agentes irão orientar os moradores sobre os cuidados com os quintais. A recomendação é recolher e armazenar adequadamente galhos, folhas, frutos, restos de alimentos, fezes de animais e podas de árvores – todos materiais que podem favorecer a criação do vetor.

Critérios para adesão ao programa

Para participar do Programa Nacional de Distribuição de Coleiras com Deltametrina 4%, o município de Gurupi atendeu requisitos técnicos, estruturais e operacionais, como:

– Equipes capacitadas e atuantes

– Logística de distribuição

– Monitoramento de indicadores

– Pactuação com o Ministério da Saúde.

A campanha seguirá até alcançar a meta estabelecida pelo MS. Para mais informações entre em contato com o CCZ pelo telefone (63) 3315-0098.