Gurupi é sede da 27ª EBADETINS e 30° ENOADETINS com o Tema: “Saúde Ministerial – Cuidando do Corpo, Alma e Espírito”

Por Redação

GURUPI – TO | A cidade de Gurupi se tornou o epicentro da edificação ministerial no estado durante os dias 23 a 25 de maio, ao sediar dois dos mais importantes encontros da liderança evangélica tocantinense: a 27ª EBADETINS (Escola Bíblica de Obreiros do Estado do Tocantins) e o 30° ENOADETINS (Encontro de Obreiros do Estado do Tocantins). Os eventos aconteceram na Catedral das Assembleias de Deus – Ministério de Madureira – Campo de Gurupi, reunindo obreiros de diversas regiões para três dias de profundo aprendizado, avivamento e comunhão.

Com o tema “SAÚDE MINISTERIAL: Cuidando do Corpo, Alma e Espírito”, a programação teve como foco principal o equilíbrio e a integridade do líder cristão diante dos desafios contemporâneos do ministério pastoral. A proposta foi tratar não apenas do preparo teológico, mas também da saúde emocional, física e espiritual daqueles que servem no altar.

📖 Formação, Cuidado e Excelência no Serviço Cristão

Os encontros reuniram centenas de obreiros das Assembleias de Deus do Estado, proporcionando momentos marcantes de ensino, reflexão e adoração. A abordagem inovadora do tema reforçou a necessidade de obreiros saudáveis para uma igreja igualmente saudável, promovendo uma visão integral do ministério.

🙌 Destaques e Agradecimentos

A realização da 27ª EBADETINS e do 30° ENOADETINS contou com o apoio e liderança do presidente da CONVENÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, Pastor Amarildo Martins da Silva, a quem os organizadores expressaram sincero agradecimento pelo respaldo e visão ministerial.

O anfitrião do evento, Pastor Baltazar, líder da Catedral das Assembleias de Deus em Gurupi, recebeu com excelência os participantes, contribuindo para o sucesso da programação e para o ambiente de unidade entre os campos.

Entre os preletores convidados, destacaram-se os pastores Alex Cardoso e Nerillo Accioly, ambos do estado de São Paulo, que trouxeram mensagens impactantes e profundamente edificantes, abordando temas como ética pastoral, cuidado pessoal, equilíbrio emocional e autoridade espiritual.

Também foi registrada a gratidão ao Pastor Irisvan Batista, coordenador geral do evento, pela organização eficiente, sensibilidade espiritual e dedicação na condução de todas as etapas do encontro.

🔚 Unidade, Hierarquia e Disciplina

O encerramento do evento foi marcado por um forte apelo à unidade, hierarquia e disciplina, valores essenciais para a continuidade de uma obra sólida, bíblica e eficaz no estado do Tocantins. A 27ª EBADETINS e o 30° ENOADETINS deixaram um legado de fortalecimento para os obreiros e de renovação para o ministério pastoral em todo o estado.

Matéria Equipe Comunicação Catedral IAD Gurupi