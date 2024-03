Gurupi: Inscrições para o 5º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada e 2º Simpósio de Tecnologia em Gestão e Saúde já estão abertas

Por Redação

Este ano, os simpósios irão oferecer uma experiência híbrida, permitindo tanto a participação presencial quanto on-line e os interessados em participar podem se inscrever até o dia 22 de abril.

Renato Gomes, organizador da 5ª edição do Simpósio explica que nesta edição, o ingresso para participação presencial será gratuito mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados a uma instituição de caridade local. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, será possível acompanhar o evento, mediante pagamento de taxa, por transmissão on-line. Os interessados em participar de qualquer das modalidades, podem realizar sua inscrição por meio do link https://www.even3.com.br/5-simposio-nacional-de-gestao-publica-e-privada-2-simposio-de-tecnologia-em-gestao-e-saude-437277.

O evento é destinado para docentes, estudantes de pós-graduação, comunidade externa, público online, estudantes de graduação e demais interessados na área. Com uma programação repleta de palestras, workshops e debates com grandes nomes do meio, os simpósios prometem ser uma oportunidade única para quem busca estar por dentro das últimas tendências e inovações em gestão pública, privada e tecnologia aplicada à gestão e saúde.

Segundo o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação na Unirg, Prof. Dr. Fábio Pegoraro, o 5° Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada, juntamente com o 2° Simpósio de Tecnologia e Gestão em Saúde, representam uma oportunidade para atualização e troca de conhecimentos entre os participantes.

“O networking gerado durante os eventos pode resultar em parcerias de pesquisa, intercâmbios acadêmicos e outras colaborações vantajosas tanto para a universidade quanto para o público participante. Além disso, os simpósios desempenham um papel fundamental na disseminação de informações relevantes e no avanço das áreas de gestão pública, gestão privada e tecnologia em saúde”, destaca.

Este ano, o evento conta com a temática “As Dores da Gestão” e os participantes terão a oportunidade de investigar os principais obstáculos que impactam a eficiência administrativa. “Teremos uma plataforma para examinar e debater as raízes das dificuldades na gestão, abrangendo tanto o setor público quanto o privado”, finaliza Renato.