Gurupi Prev realiza Audiência Pública e Plenária elege Kárita Carneiro como presidente do Conselho Administrativo

Por Redação

Na sexta-feira (23), a Prefeitura de Gurupi, por meio do Instituto de Previdência Social de Gurupi (Gurupi Prev), realizou uma Audiência Pública e Plenária no Centro Cultural Mauro Cunha. O evento teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o Instituto e seus segurados, promovendo a transparência na gestão, a participação ativa da categoria e o aprimoramento dos serviços oferecidos.

O presidente do Gurupi Prev, Sargento Jenilson, destacou a importância da presença dos servidores públicos, aposentados e pensionistas.

“Uma administração eficiente só é possível com uma gestão democrática e a participação efetiva dos segurados. Por isso, valorizamos tanto a opinião e a avaliação dos servidores, aposentados e pensionistas”, afirmou.

A Sra. Azelina Corrêa da Silva, aposentada, afirmou estar satisfeita com a preocupação do município em dar transparência à situação do Instituto.

“Você percebe a preocupação da gestão com a nossa aposentadoria, esclarecendo e orientando todos nós nessas questões. Me sinto assistida”, concluiu.

Palestras

A programação teve início às 14h, com a abertura oficial, que contou com a execução do Hino Nacional, composição da mesa de autoridades e falas institucionais. Em seguida, os participantes acompanharam um ciclo de palestras temáticas, com assuntos de interesse direto dos segurados. O professor Wylker Saraiva falou sobre “Vida Saudável na Melhor Idade”, seguido por Alex Almeida, do Banco Bradesco, com a palestra sobre “Educação Financeira e o Planejamento para Aposentadoria”. Encerrando o ciclo, o delegado de polícia Dr. Joadelson Albuquerque abordou o tema “Segurança e Prevenção de Crimes Digitais”.

A programação seguiu com a apresentação dos resultados da Pesquisa Institucional 2025 e a divulgação oficial do resultado das eleições dos Conselhos de Administração do Gurupi Prev.

O evento foi encerrado com uma mensagem institucional, reforçando o compromisso da gestão previdenciária municipal com a transparência, o respeito aos segurados e a construção coletiva de soluções para o fortalecimento do Instituto.

Segundo o presidente Sargento Jenilson, a iniciativa reafirmou o compromisso do Gurupi Prev com a escuta ativa e com uma gestão próxima da realidade dos segurados. O evento também evidenciou a importância da participação da categoria na construção de uma previdência mais eficiente e alinhada às necessidades do funcionalismo público municipal.

Eleição

Durante o evento, foi anunciado o resultado da eleição para membro do Conselho Administrativo do Gurupi Prev. Ao todo, foram contabilizados 422 votos, entre aposentados, pensionistas e servidores efetivos em atividade. A candidata eleita foi Kárita Carneiro, com 203 votos. Em segundo lugar ficou Oximano, com 199 votos, e em terceiro, André, com 13 votos. Houve ainda 7 votos nulos.