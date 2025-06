Gurupi realiza Audiência Pública para debater acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência

Por Redação

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPCD) de Gurupi promoverá, no próximo dia 17 de junho de 2025, uma Audiência Pública com o tema “Por uma Gurupi mais Acessível e Inclusiva: Direitos, Acessibilidade e Cidadania para as Pessoas com Deficiência”.

O evento acontecerá às 9h30, na Câmara Municipal de Vereadores de Gurupi, e será aberto ao público. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o diálogo entre a sociedade civil, instituições públicas e pessoas com deficiência, buscando soluções conjuntas e propostas de políticas públicas que garantam a plena inclusão no município.

A audiência pública faz parte de um ciclo de ações coordenadas pelo COMPCD para a construção participativa do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência, que será elaborado a partir das contribuições recebidas ao longo do ano em diversas plenárias temáticas.

Interessados em se manifestar oralmente durante a audiência devem realizar inscrição prévia pelo WhatsApp: 📱 (63) 98488-0952.

📌 Audiência Pública: “Por uma Gurupi mais Acessível e Inclusiva”

📅 Data: 17 de junho de 2025 (terça-feira)

🕤 Horário: 9h30

🏛 Local: Câmara Municipal de Vereadores de Gurupi

Informações:

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Gurupi

📞 (63) 98488-0952