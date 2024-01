Gurupi receberá R$ 100 milhões em recapeamento e pavimentação em CBUQ

Por Wesley Silas

Num futuro muito próximo, a cidade de Gurupí se prepara para uma transformação monumental. A Prefeita Josi Nunes está prestes a assinar um contrato significativo de 48 milhões com a Caixa, seguido pelo aguardado início do contrato da emenda do ex-deputado Damaso, avaliado em cerca de R$ 10 milhões, e um aporte adicional de R$ 40 milhões provenientes das emendas da senadora Dorinha e do deputado federal Gaguim.

“Estamos diante de uma mudança impressionante, onde mais de R$ 100 milhões serão investidos no recapeamento e pavimentação de diversas ruas, ganhando uma nova vida com asfalto. Um total de quase 300 km de asfalto de alta qualidade, do tipo CBUQ, será revitalizado. Este empreendimento grandioso está prestes a se tornar o maior programa de revitalização de vias na história de Gurupí, marcando um capítulo notável no desenvolvimento da cidade”, disse a prefeita Josi Nunes ao Portal AtitudeTO.

O serviço de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e de sinalização horizontal, em vias de grande movimento da região central que iniciou nesta semana foi anunciado para iniciar no mês de setembro, mas houve uma das empresas que participou do certame recorreu e atrasou o investimento de R$ 9.700.000,00.

A Prefeitura de Gurupi informa que, nesta etapa, 15 km receberão os serviços que contemplarão os seguintes trechos: Avenida Goiás: da Rua 13 até o final do setor Vila Nova; Rua 7 (Ministro Alfredo Nasser): do trevo de acesso à BR-153 até a Avenida Brasília; Rua 20 (31 de Março) : do trevo de acesso à BR 153 até a Avenida Beira Rio; Rua D – Início na Avenida Goiás até a Rua M; Rua M – da rua D até o Mutuca 2; Avenida Amapá: do Mutuca 2 até a Rua 16; Rua 16 (Francisco Abreu): da Avenida Livre (saída pra Peixe) até a Avenida Goiás; Rua 15 ( Erlaksson Leitão Brito): da Avenida Livre (saída pra Peixe) até a Avenida Goiás.