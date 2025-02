4º BPM de Gurupi celebra 50 anos com solenidade especial nesta segunda-feira

da redação

Nesta segunda-feira (17), às 17h, acontece a cerimônia de comemoração dos 50 anos do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) de Gurupi, conhecido como Batalhão Javaés. O evento será realizado na sede do batalhão e contará com a presença do comandante-geral da PM, coronel Márcio Barbosa, além de diversos militares que já estiveram à frente da unidade ao longo dessas cinco décadas.

A solenidade tem o objetivo de celebrar a trajetória do 4º BPM, que desempenha um papel fundamental na segurança pública da região sul do Tocantins. Durante o evento, serão relembradas conquistas e desafios enfrentados ao longo dos anos, além de homenagens a militares que contribuíram para a história do batalhão.