Amélio Cayres apoia iniciativa para capacitação voltada a dirigentes lojistas de Gurupi

Por Redação

Na tarde desta quinta-feira, 5, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos), recebeu a nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Gurupi, em reunião que contou com a presença do vereador Walter Coelho. O encontro teve como pauta a construção de projetos educacionais em parceria com a Casa de Leis.

Durante a reunião, o presidente da CDL de Gurupi, Márcio André Pinheiro, apresentou demandas da Entidade voltadas à capacitação de comerciantes e empresários da região Sul do Estado, além de solicitar apoio para o fortalecimento das tradicionais campanhas promovidas pela CDL. Segundo ele, a proposta é firmar um convênio com a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, para a oferta de cursos na cidade. “Queremos assinar um convênio com a Assembleia para levar cursos, por meio da CDL, direcionados aos nossos empresários”, destacou.

Amélio Cayres ressaltou a expansão e a importância da Escola do Legislativo, que já ofertou mais de 30 cursos e alcançou cerca de 38 mil estudantes em todas as regiões do Tocantins. As ações contemplam desde cursos preparatórios para vestibulares e concursos até formações profissionais em diversas áreas.

“É uma alegria ver a Assembleia chegando a todas as regiões do Estado com cursos que fazem a diferença na vida das pessoas. Contamos com os melhores professores do Tocantins e sabemos o quanto essas formações são importantes para o campo profissional. Por isso, daremos todo o apoio para executar estes projetos educacionais em conjunto com a CDL Gurupi”, afirmou o presidente da Aleto.

A expectativa é que, em conjunto com a Escola do Legislativo, o projeto seja estruturado ainda em 2026, com a oferta de cursos voltados ao setor do comércio, beneficiando mais de 400 dirigentes lojistas de Gurupi.

Texto e Foto: Lauane dos Santos/Ascom Presidência