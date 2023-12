A Câmara de Vereadores de Gurupi aprovou, e a prefeita Josi Nunes sancionou uma lei que estabelece 23 de outubro como o Dia Oficial do Pequi na 3ª cidade mais populosa do Tocantins.

Com a aprovação, a data proposta pelo vereador Matheus Monteiro fica incluída no Calendário Cívico, Cultural e Turístico do município, permitindo que a prefeitura invista recursos ou faça parcerias para comemorar a data. A lei já está em vigor e pode ser encontrada no Diário Oficial do Município.