Assalto à mão armada em Gurupi: criminosos invadem residência e roubam objetos de valor

da redação

Na manhã deste sábado (15), um assalto a uma residência no centro de Gurupi mobilizou a Polícia Militar. O imóvel pertence ao cunhado do vice-governador do Tocantins e foi invadido por criminosos armados que surpreenderam a vítima ao abrir a porta da cozinha.

Sem esconder os rostos, os assaltantes exigiram que a vítima destravasse o cofre da casa, de onde levaram mais objetos de alto valor. Além disso, a vítima foi forçada a desbloquear o celular, que estaria sendo utilizado para realizar transações bancárias.

Na fuga, os criminosos utilizaram a caminhonete da vítima, mas abandonaram o veículo cerca de 200 metros depois. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os suspeitos saem do carro e seguem em uma motocicleta que já estava posicionada nas proximidades.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações. Já equipes da Polícia Militar estão realizando diligências intensivas na região para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Com informações do repórter Jair Inocêncio