Atenção Comitivas: MPTO expede recomendação para evitar maus-tratos a animais e transtornos à população durante cavalgada em Gurupi

Por Redação

A recomendação, direcionada ao Sindicato Rural de Gurupi e à prefeitura municipal da cidade, foi expedida pela 7ª Promotoria de Justiça de Gurupi e visa antecipar o surgimento de maus-tratos e evitar as soluções extremas.

Dentre as providências a serem adotadas estão as seguintes: tomar todas as medidas necessárias para diminuir os transtornos à população quanto à interdição temporária das vias do trajeto da cavalgada (das 9h às 19h); comprovar atestado de sanidade animal e exames de anemia infecciosa equina e mormo de todos os equídeos que vão participar do evento; e disponibilizar uma equipe de médicos veterinários para acompanhar a cavalgada e atuar em situações em que houver necessidade.