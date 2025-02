Câmara de Gurupi inicia trabalhos legislativos de 2025 com primeira sessão ordinária

da redação

Os trabalhos legislativos de 2025 começaram oficialmente na Câmara Municipal de Gurupi. Na manhã desta quarta-feira (12), os vereadores participaram da primeira sessão ordinária do ano, dando início às atividades parlamentares com foco no desenvolvimento da cidade.

O presidente da Casa, vereador Ivanilson Marinho, destacou o compromisso de conduzir uma gestão participativa e eficiente, reforçando o papel da Câmara em debater e aprovar pautas que beneficiem a população. “Cada vereador está comprometido com o futuro de Gurupi, trabalhando com dedicação e responsabilidade”, afirmou Marinho.

A sessão contou com a presença de autoridades locais e da comunidade, marcando o início de mais um ciclo de discussões e decisões que irão impactar a cidade ao longo do ano.