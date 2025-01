Com novo local, Prefeitura de Gurupi realiza lançamento do carnaval 2025

da redação

Na noite desta quinta-feira, 30, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou o lançamento oficial do Carnaval 2025, considerado o maior do Norte do Brasil. A festa acontecerá de 28 de fevereiro a 4 de março e traz uma grande novidade: um novo local, com espaço mais amplo e segurança reforçada, que vai marcar uma nova fase da maior festa popular da Capital da Amizade.

Durante o evento, foi apresentada a estrutura que será montada na Avenida C, no setor Nova Fronteira. O novo circuito contará com 600 metros de percurso, um túnel onde serão realizadas as matinês, uma ampla praça de alimentação coberta, arquibancadas para melhor acomodação do público, camarotes exclusivos e um espaço projetado para otimizar a circulação dos trios elétricos.

Serão mais de 40 atrações, incluindo cinco nomes de renome nacional e diversas bandas regionais. Entre as atrações confirmadas estão a dupla sertaneja Hugo e Guilherme, que abrirá a folia, a banda Olodum, referência no samba-reggae, a banda de forró Limão com Mel e a dupla Diego e Victor Hugo, além dos artistas regionais. Em breve a quinta atração nacional será confirmada.

A prefeita Josi Nunes destacou a expectativa positiva para o evento e afirmou que tudo está sendo planejado com muito carinho. “Teremos uma estrutura maravilhosa no novo local, proporcionando um melhor fluxo para os trios e trazendo de volta o encontro dos trios na avenida, algo muito desejado pelos foliões”, enfatizou.

Josi também explicou a necessidade da mudança de local. “O antigo circuito já não comportava mais a grandiosidade do evento. A mudança foi feita com muito diálogo, e tenho certeza que, assim como aconteceu com o Arraiá, onde a comunidade aprovou a nova localização, o mesmo acontecerá com o Carnaval”, ressaltou.

Valorizando os artistas regionais

A gestora também reforçou o compromisso com os artistas locais. Em 2024, 28 artistas de Gurupi se apresentaram na festa. Em 2025, esse número subirá para 41, entre bandas e Djs. Além disso, o número de blocos também cresceu, passando de seis para 14. “Nossa festa está crescendo e valorizando ainda mais nossos talentos”, afirmou Josi.

O vice-prefeito Adailton Fonseca ressaltou a importância do evento para a economia local. “O Carnaval de Gurupi é resiliente e tradicional. Enquanto muitas cidades interromperam suas festividades, Gurupi se fortalece, impulsionando o desenvolvimento econômico e social. É um momento de aquecimento para bares, restaurantes, ambulantes e toda a rede hoteleira”, frisou.

A secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, reforçou que este Carnaval trará muitas novidades. “Temos um circuito novo, todo fechado e monitorado, garantindo um ambiente seguro e agradável para cinco dias de muita folia”, garantiu. Liliane reforçou que o espaço será aconchegante, amplo, com parque de diversões e, mais um ano, os robôs/personagens que fizeram sucesso nos anos anteriores, estarão novamente na Avenida com apresentações. Outra novidade é que haverá um Dj no túnel todas as noites

Fotos: Lino Vargas – Secom Gurupi