Com o tema “O Agro que Inspira”, Expo Gurupi 2026 já tem data marcada

da redação

Após o sucesso da 50ª edição, a tradicional Expo Gurupi já tem data definida para 2026. O Sindicato Rural de Gurupi anunciou que a 51ª Expo Gurupi acontecerá de 26 a 31 de maio de 2026, trazendo o tema “O Agro que Inspira”. A expectativa é de superar todos os resultados alcançados este ano.

Sob a presidência de João Victor Stival, o Sindicato Rural celebra os números impressionantes da 50ª Expo Gurupi, realizada de 27 de maio a 1º de junho de 2025. O evento reuniu 98.126 visitantes, movimentou R$ 45,2 milhões em negócios e alcançou 2,2 milhões de visualizações nas redes sociais, consolidando-se como uma das maiores feiras agropecuárias do Tocantins.

Além disso, a programação técnica e educativa foi destaque, com 825 participantes nas palestras, 868 alunos na Escola do Agro e 1.106 visitantes na Carreta Agro pelo Brasil. No setor pecuário, foram 1.458 animais comercializados e 511 animais em prova, demonstrando a força do agronegócio regional.

“O sucesso da 50ª Expo Gurupi foi fruto da união entre público, iniciativa privada e poder público. Para 2026, queremos continuar inspirando produtores, empreendedores e a comunidade, mostrando que o agro é, de fato, uma força transformadora”, destacou João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi.

A expectativa para a 51ª edição já é grande entre expositores, parceiros e o público, que verá novamente uma programação diversificada com exposições, leilões, atrações culturais, shows e conteúdo técnico voltado à capacitação e ao fortalecimento do setor.

Em breve, o Sindicato Rural de Gurupi divulgará o início das vendas de estandes para expositores. A organização reforça que os interessados devem se antecipar, visto que a demanda tem crescido a cada edição.

Então anote na sua agenda de 26 a 31 de maio de 2026 tem a 51º Expo Gurupi, O agro que inspira.