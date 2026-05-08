CRO-TO fortalece diálogo com futuros cirurgiões-dentistas durante evento na UnirG

Da redação

O Conselho Regional de Odontologia do Tocantins (CRO-TO) marcou presença em mais uma ação voltada ao fortalecimento da formação acadêmica e à valorização da Odontologia no Estado. Nesta quinta-feira, 7, o conselheiro efetivo e tesoureiro do Conselho, Dr. Pedro Pires, participou do Talk Show – Odontologia em Pauta, realizado na Clínica Escola de Odontologia da Universidade de Gurupi (UnirG).

O encontro reuniu acadêmicos do curso de Odontologia em um momento de troca de experiências, aprendizado e aproximação com a atuação profissional. Durante sua participação, Dr. Pedro Pires compartilhou reflexões sobre trajetória profissional, ética, liderança, serviço público e os desafios da Odontologia em diferentes espaços de atuação.

Para Dr. Pedro, a experiência no serviço público e na gestão hospitalar amplia a compreensão sobre o papel do cirurgião-dentista na sociedade. “Hoje, atuando na gestão do Hospital Regional de Gurupi, tenho visto de perto como o trabalho integrado entre os profissionais faz diferença na assistência ao paciente. Essa experiência no serviço público amplia nossa visão sobre responsabilidade, liderança, ética e compromisso com as pessoas”, destacou.

O conselheiro também ressaltou o papel institucional do CRO-TO na valorização da categoria e na aproximação com os futuros profissionais. “No CRO-TO, como conselheiro efetivo e tesoureiro, temos trabalhado para fortalecer a profissão, valorizar os cirurgiões-dentistas e aproximar cada vez mais o Conselho dos profissionais, dos acadêmicos e das instituições de ensino. Nosso compromisso é contribuir para uma Odontologia mais forte, mais respeitada e cada vez mais presente nos espaços onde a sociedade precisa”, afirmou.

Para o presidente do CRO-TO, Dr. Weslley Rodrigues, a presença do conselheiro no evento reforça o compromisso da autarquia com a aproximação entre o Conselho, as instituições de ensino e os futuros cirurgiões-dentistas. “Esse diálogo é essencial para contribuir com uma formação mais consciente, responsável e alinhada às demandas da profissão”, disse.

O evento foi organizado pela professora mestre Maressa Borges e teve como proposta aproximar os acadêmicos de profissionais que contribuem para o desenvolvimento da Odontologia tocantinense.

Pedro Pires

Cirurgião-dentista formado pelo Centro Universitário UnirG, em Gurupi, Dr. Pedro Pires é especialista em Odontologia Hospitalar Intensiva pelo CEULP/ULBRA, em Palmas, atua no serviço público desde 2017 e atualmente também ocupa o cargo de diretor-geral do Hospital Regional de Gurupi.