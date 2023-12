Deputado Eduardo do Dertins anuncia pagamento de emenda de R$ 90 Mil para saúde oftalmológica de Gurupi

da redação

A saúde oftalmológica em Gurupi recebe um importante reforço com a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 90 mil, anunciada pelo Deputado Estadual Eduardo do Dertins. A verba, destinada para a realização de consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, já foi paga e será distribuída na melhoria do atendimento oftalmológico para a população local.

“A oftalmologia é uma área fundamental da saúde, e esse investimento visa proporcionar atendimento de qualidade, diagnosticar precocemente problemas visuais e garantir que os cidadãos de Gurupi tenham acesso a tratamentos oftalmológicos adequados”, afirmou o parlamentar.

Os recursos destinados por meio da emenda parlamentar serão direcionados para a realização de consultas oftalmológicas, exames especializados e cirurgias quando necessário. Essa iniciativa visa atender a demanda crescente na área oftalmológica, proporcionando um serviço mais ágil e eficiente para a população.