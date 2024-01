Deputado Eduardo Fortes recebe apoio do Deputado Federal Ricardo Ayres para primeira UPA Veterinária do Estado

da redação

O deputado Eduardo Fortes conquistou o apoio do deputado federal Ricardo Ayres para a destinação de recursos por meio de emenda parlamentar. O objetivo é viabilizar a implementação da primeira Unidade de Pronto Atendimento Veterinária (UPA Vet) do estado do Tocantins. Segundo Fortes, essa iniciativa representa um avanço significativo para a qualidade dos cuidados aos animais.

“Agradeço ao deputado Ricardo Ayres, pois essa destinação de recursos para a criação da primeira UPA Veterinária do estado representa não apenas um avanço na infraestrutura, mas também um passo significativo para oferecer atendimento emergencial de qualidade a animais domésticos e silvestres”, disse Eduardo Fortes.