Em reunião, ANTT garante seis acessos na BR-153 no perímetro urbano de Gurupi

da redação

Nesta terça-feira, 10, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada do vice-prefeito eleito, Adailton Fonseca, de secretários municipais e empresários locais, esteve em Brasília para uma nova reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O encontro, mediado pela senadora Professora Dorinha, teve como objetivo discutir soluções para os problemas no fluxo de veículos após as obras de duplicação da BR-153 no município.

A reunião foi um desdobramento de encontros anteriores e teve resultados considerados positivos pela gestão municipal. Durante as discussões, a ANTT garantiu a implementação de seis agulhas de acesso à rodovia, além de alinhar os planos para a construção de um trevo de acesso ao Posto Décio e às Associações Rurais Micro Jandira e Agrivida, atendendo demandas essenciais para o tráfego local e a mobilidade da população.

A prefeita Josi Nunes comemorou os avanços. “Estamos muito satisfeitos com o andamento das tratativas. Algumas dessas melhorias já estão previstas para serem implementadas em 2025, o que mostra o compromisso da ANTT com Gurupi. Agradeço aos diretores e à equipe técnica da Agência pela atenção às nossas demandas, à senadora Dorinha pelo apoio incansável e aos empresários locais pela disponibilidade em contribuir com essa discussão tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou a prefeita.

As intervenções anunciadas buscam minimizar os impactos das obras de duplicação da BR-153, realizadas pela concessionária Ecovias do Araguaia, e melhorar a fluidez no tráfego da rodovia, que é uma das mais importantes do país.