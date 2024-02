Gaguim e Josi Nunes participam do último dia do Farm Day e destacam avanços do Agro no sul do Tocantins

da redação

Neste último sábado (03) o deputado federal Carlos Gaguim e a prefeita de Gurupi Josi Nunes marcaram presença no Farm Day, evento promovido pelo Grupo Fazendão, na cidade de Cariri do Tocantins, e que tem o objetivo de promover o desenvolvimento do agronegócio na região.

O deputado elogiou o Grupo Fazendão pelo empreendedorismo e pela contribuição para o fortalecimento da economia rural. Além disso, destacou a importância de eventos como o Farm Day para promover o intercâmbio de conhecimentos e fomentar o crescimento do agronegócio no Estado.

“Nossa presença aqui nesta feira reforça o nosso compromisso com o setor agropecuário e evidencia o apoio às iniciativas que visam impulsionar o desenvolvimento do campo, gerando emprego, renda e promovendo o progresso da agricultura e pecuária no Tocantins e parabenizo o Grupo Fazendão”, disse o deputado que estava ao lado de Josi Nunes.