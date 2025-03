Gaguim, Eduardo Gomes e prefeita Josi Nunes avançam em tratativas para o aeroporto de Gurupi

da redação

O deputado Carlos Gaguim e o senador Eduardo Gomes participaram nesta quarta-feira (19) de uma reunião estratégica com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para discutir as tratativas para o aeroporto de Gurupi. O encontro contou também com a presença da prefeita Josi Nunes, além de representantes da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

“Reunião produtiva com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar do aeroporto de Gurupi. Ao lado da prefeita Josi Nunes e do deputado federal Carlos Gaguim, reforçamos a importância de outorgar a gestão do aeroporto à Infraero, garantindo infraestrutura à altura do potencial da cidade”, disse Gomes.

Durante a reunião, Josi reforçou a importância do aeroporto para o desenvolvimento do município, destacando os impactos positivos que a obra trará para o transporte, logística e economia local.

A articulação busca garantir os investimentos necessários para que o aeroporto se torne realidade, impulsionando o crescimento do setor empresarial, o turismo e a conectividade da cidade com outros polos regionais. “Seguimos trabalhando para garantir mais infraestrutura e crescimento para o Tocantins”, afirmou o deputado Gaguim.