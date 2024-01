Gurufolia 2024 encerra em alta com shows memoráveis no último dia

da redação

O Gurufolia 2024 chegou ao seu ápice neste sábado (20) encerrando o pré-carnaval em Gurupi com uma explosão de energia, música e alegria. O último dia do evento reservou performances memoráveis de artistas que conquistaram o público, incluindo Pedrinha Morais, o cantor gurupiense Kaçula, Murilo Huff, DJ Lélis, Projeto 1+1 e Ricardo e Tiago.

Pedrinha Morais abriu a noite. O cantor, que é uma das promessas da música brasileira e está em primeiro lugar no Brasil com a música mais ouvida nas plataformas digitais, envolveu o público com suas canções autênticas, garantindo um início de noite emocionante. Já cantor gurupiense Kaçula trouxe todo o calor da terra natal para o palco do Gurufolia.

Outra atração foi o cantor Murilo Huff, dono de sucessos que conquistaram o país, presenteou o público com uma apresentação repleta de emoção e hits que marcaram sua carreira. A plateia cantou junto e vibrou ao som das canções do artista.

Na folia ainda esteve presente no trio O Projeto 1+1 e a dupla sertaneja Ricardo e Tiago. O final da festa os foliões amanheceram com as batidas do DJ Lélis, que transformou a pista em um campo de dança eletrônica.

Consolidação

Segundo a organização do Gurufolia, após três dias de festa, o evento se consolida como um dos principais atrativos pré-carnavalescos do Tocantins. “A diversidade de estilos musicais, a presença de artistas renomados e o compromisso com a comunidade tornaram o evento uma celebração única de música e alegria”, disse o empresário Jaleshows.

A organização do Gurufolia agradeceu a todos que participaram e contribuíram para o sucesso do evento como o deputado Gutierres Torquato, deputado Eduardo Fortes, deputada Claudia Lelis, Prefeitura de Gurupi, através da prefeita Josi Nunes, Unirg e governo do estado. “Com a energia positiva do pré-carnaval, a cidade de Gurupi agora aguarda ansiosamente o Carnaval Oficial em fevereiro, prometendo mais momentos inesquecíveis e muita folia”, ressaltou a organização.