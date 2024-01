Gurufolia 2024: Montagem da estrutura já começa a ser feita pela organização

da redação

Com a aproximação dos dias 18, 19 e 20 de janeiro, o clima de festa já toma conta de Gurupi com o início da montagem da estrutura do Gurufolia 2024. O Campus 1 da Unirg, palco dessa celebração, começa a se transformar para receber foliões de toda a região.

Os trabalhos incluem a montagem do palco principal, além disso, estão sendo erguidas barracas, áreas de alimentação, camarotes e espaços de entretenimento que garantirão a diversidade de opções para os foliões aproveitarem a festa da melhor maneira possível.

A organização do Gurufolia prioriza a segurança e o conforto dos participantes. “A estrutura está sendo montada com cuidado para oferecer áreas de descanso, pontos de hidratação, banheiros adequados e saídas de emergência, garantindo que todos desfrutem da festa com tranquilidade”, destaca o empresário e organizador do evento, Jalles Shows.

Além do impacto direto na estrutura do evento, a montagem do Gurufolia também movimenta a economia local. Empresas da região são contratadas para fornecer materiais, equipamentos e serviços, gerando empregos temporários e aquecendo o comércio local.