Hip Hop em Gurupi: Seletiva de batalha de rimas decide vagas para etapa estadual do duelo nacional de MC’s

Coletivo responsável pelo circuito estadual de batalhas de rima em parceria com a Batalha da Norte realizará na Maktub em Gurupi uma manifestação cultural do Hip Hop, com um evento imperdível que acontecerá dia 14/07/2024 às 19:00 Horas. A seletiva de batalha de rimas definirá o MC campeão que garantirá sua vaga na etapa estadual do renomado Duelo Nacional de MC’s.

– Seletiva de Batalha de Rimas: MC’s de toda a região mostrarão suas habilidades líricas batalhando pela cobiçada vaga na etapa estadual.

– Apresentação de Popping Dance: O talentoso dançarino Emílio Popper trará sua energia e técnica impressionantes para o palco, oferecendo um espetáculo de dança.

Pocket Shows:

– M7 Ferreira

Artista gurupiense de Trap real com barras envolventes, essência e inovação.

– Alex MC

Natural do Amapá, Alex traz músicas que contam sua própria realidade, abordando temas de consciência e superação.

– Dank: Artista gurupiense que apresenta melodias e letras envolventes, mostrando versatilidade em diferentes ritmos.

– Lucas Reset

Rapper tocantinense, cria das batalhas de rima, vem com faixas do seu álbum “Intérprete”, trazendo uma performance ao vivo com rimas e batidas pesadas.

– Dona Rayla

Artista independente e nortista, cria das ruas da norte de Palmas-TO. Dona Rayla expressa a potência da voz feminina negra e periférica no Rap. Ela lançou seu primeiro álbum “Profano” em 2022, com uma produção totalmente autoral e independente, revelando sua versatilidade musical que vai do R&B ao Trap.

Mano Jozi

Artista de Rap tocantinense com extensa participação nos movimentos Hip Hop do estado, com letras e batidas Old School, trazendo a essência do Rap real de periferia.

O Hip Hop é muito mais que um gênero musical; é uma manifestação cultural e social que nasceu nas comunidades urbanas e se tornou uma poderosa ferramenta de expressão e inclusão. Este movimento promove a diversidade, a criatividade e a resistência, proporcionando uma voz para aqueles que muitas vezes não são ouvidos.

Ao celebrar o Hip Hop na Maktub, estamos reconhecendo a importância de uma cultura que transcende barreiras e une pessoas de diferentes origens e vivências. Eventos como este fortalecem a comunidade, inspiram os jovens e promovem valores de respeito, paz e união.

Convidamos a todos para vivenciar esta experiência única e apoiar os talentos locais. Não perca a oportunidade de assistir à batalha de rimas, prestigiar as apresentações e curtir os pocket shows com os artistas da cena Hip Hop.

– Evento: Hip Hop na Maktub

– Data: Dia 14/07/2024

– Horário: início às 19:00 hrs

– Local: Maktub, Alameda Madrid, Lote 06, Quadra 10, Jardim Servilha.

*Contatos para a Imprensa:*

– Lucas Reset

– WhatsApp: 63 98405-2100

– [email protected]