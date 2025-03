Hospital Regional de Gurupi cria maca personalizada para pacientes pediátricos

da redação

Com objetivo de oferecer uma nova experiência para as crianças internadas, que precisam passar por procedimentos cirúrgicos, o Hospital Regional de Gurupi (HRG), personalizou uma maca inspirada no personagem Relâmpago Mcqueen do filme Carros. O equipamento hospitalar personalizado foi feito a partir de materias recicláveis, sendo utilizado na confecção, pedaços de plásticos, madeirite, tintas e uma maca que precisou ser reformada e adaptada para receber o projeto do carrinho.

A unidade hospitalar já contava com um pequeno carro elétrico para transportar os pacientes pediátricos entre a clínica cirúrgica até o bloco cirúrgico. Agora, os pacientes terão mais um veículo para fazer esse transporte animado.

Essa proposta de transportar as crianças de uma forma divertida e lúdica, partiu dos diretores do HRG, Fernando Mota e Pedro Pires e da coordenadora de Humanização, Janilva Maria, visando aliviar a tensão das crianças e deixar o atendimento mais humanizado.

A primeira viagem do carrinho, que tem placa personalizada com o nome do hospital, aconteceu na manhã do domingo, 23. A pequena Ayla Oliveira de 09 meses, inaugurou o novo brinquedo e a mãe Yara Caroline, afirmou que, “gostamos bastante da ação, foi um momento especial, alegre e muito diferente aqui no hospital, nós gostamos muito”.

A cirurgiã pediatra do HRG, Camila Lima de Moura Matos, realizou o procedimento da Ayla e afirmou que, “o momento que antecede a cirurgia para as crianças pode gerar ansiedade. Muitas crianças ao terem contato com o ambiente do bloco cirúrgico ficam com medo ou chorosas. Este sentimento gera certos traumas para os pequenos e por isso vejo a importância de acolher bem as crianças, tentando humanizar ao máximo aquele momento estressante para os pacientezinhos. Brinquedos como este carrinho transformam o momento em brincadeira e as crianças ficam muito felizes por poder brincar até chegar na sala cirúrgica. Desta forma, todo o trauma psicológico que, as vezes, é gerado em algumas crianças diminui bastante e isso ajuda os pacientes a se recuperarem mais rápido após as cirurgias.”

O diretor-geral do HRG, Fernando Mota, afirmou que “essa ideia partiu da necessidade de que por por algumas vezes precisamos do carrinho para transportar as crianças e acontecia de na cidade não ter carros disponíveis para aluguel. Com isso, resolvemos confeccionar o nosso próprio automóvel. Pensamos em algo que gerasse menor custo e que pudéssemos reaproveitar materiais que já tínhamos aqui no hospital. Juntos pensamos e conseguimos esse excelente resultado que foi esse carrinho lindo e divertido que trará muitas alegrias e entretenimento para nossos pequenos pacientes.”