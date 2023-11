Com uma nova proposta de revitalização da Pecuária e Feira agropecuária, o empresário João Victor Stival montou caminho para ser o próximo presidente do Sindicato Rural de Gurupi, com Rafael de Leon como vice. A nova diretoria terá o desafio de colocar Gurupi no protagonismo das feiras agropecuárias diante ao histórico do desbravamento da região neste seguimento.

Veja a entrevista:

A chapa de João Victor conta com nomes importantes no seguimento do agronegócio regional.