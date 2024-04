Licitação para construção da nova Rodoviária de Gurupi é publicada

da redação

Foi publicado na edição do Diário Oficial de Gurupi desta sexta-feira, 19, o aviso de Licitação Concorrência Pública, tipo menor preço, para a contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de obras na construção do novo terminal rodoviário de Gurupi.

De acordo com a publicação, as empresas interessadas devem enviar as propostas até às 08h45 do dia 8 de maio de 2024. A sessão pública será aberta às 9h no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital e anexos estão disponíveis nos sites www.gurupi.to.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected].

O local escolhido para a construção da nova rodoviária de Gurupi é uma área no Trevo Sul – no encontro da Avenida Goiás com a BR-153 – antigo posto Cometa, adquirida pela Prefeitura junto a uma empresa privada. O processo licitatório vai iniciar agora em razão da escritura da área ter sido expedida na última quinta-feira, 18. A obra, orçada em R$ 13 milhões, terá uma área construída de 3.500m², sendo que já estão garantidos R$ 10 milhões destinados pela senadora Professora Dorinha.