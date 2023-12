Na conta: Prefeita Josi antecipa folha de dezembro e paga servidores nesta quarta-feira, 27

da redação

A Prefeitura de Gurupi antecipou o pagamento da folha salarial referente ao mês de dezembro para esta quarta-feira, 27. Com isso, a gestão Municipal mantém o compromisso de pagamento em dia dos salários dos servidores públicos municipais e aquece a economia local nos dias que antecedem as festividades de Réveillon.

O montante disponibilizado é de R$ 15.668.944,53 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), valor bruto da folha de pagamento. Sendo que R$ 12.061.851,22 (doze milhões, sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), é o total da folha líquida que será injetado diretamente nas contas dos servidores. A diferença de R$ 3.607.093,31 (três milhões, seiscentos e sete mil, noventa e três reais e trinta e um centavos), correspondem aos descontos relacionados a contribuições previdenciárias.

Os valores estarão disponíveis nas contas dos servidores no decorrer do dia, de acordo com o sistema de compensação de cada banco onde o servidor tem conta.

A prefeita Josi Nunes ressaltou a importância dessa antecipação e reafirmou o compromisso da gestão municipal com os servidores. “Estamos antecipando o pagamento da folha salarial de dezembro para que nossos servidores possam celebrar a virada de ano com mais conforto e segurança financeira. É uma forma de reconhecimento pelo empenho e dedicação de cada servidor ao longo do ano. Além disso, estamos contribuindo para aquecer a economia local, fortalecendo o comércio e gerando oportunidades”, afirmou a prefeita.