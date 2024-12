“Natal Solidário Maanaim 2024” arrecada nove toneladas de alimentos para famílias carentes em Gurupi

da redação

O Ministério Resgatando Vidas Maanaim realizou uma ação de grande impacto social com a edição de 2024 do “Natal Solidário Maanaim”, que arrecadou impressionantes nove toneladas de alimentos. Os donativos foram distribuídos em bairros carentes de Gurupi, levando esperança e alegria para centenas de famílias.

O pastor Paulo, líder do ministério, destacou a gratidão pela mobilização e a oportunidade de servir à comunidade. “Somos gratos a Deus por nos fazer instrumentos de bênçãos e por termos feito a diferença na vida de alguém. O bem que se faz ao outro retorna multiplicado”, afirmou. Citando Atos 20:35, o pastor reforçou a importância de doar com amor: “É mais feliz quem dá do que quem recebe.”

A Pastora Shirley Albino relata o crescimento dessa missão solidária. “Eu e o Pastor Paulo sempre realizávamos essa campanha de forma modesta, com poucas cestas básicas, limitadas à nossa capacidade de entrega. Contudo, sentíamos a necessidade de ampliar essa ação ao vivenciar o amor e as necessidades nos bairros que visitávamos. A partir de 2022, promovemos uma live e conseguimos arrecadar uma quantidade significativa de alimentos. Em 2023, continuamos nesse formato. E, neste ano de 2024, alcançamos a marca de nove toneladas de alimentos, para a honra e glória do Senhor Jesus”, destacou.

Solidariedade em ação

A campanha tem como essência o ensinamento de Deus de compartilhar com quem precisa, como destaca a Pastora Shirley. “Estamos abençoando, indo além dos pontos de distribuição. Visitamos as casas de pessoas acamadas, idosos e outros que não têm condições de se cadastrar ou buscar os alimentos em projetos assistenciais. Nossos comboios percorrem os bairros entregando cestas básicas, levando orações e abençoando os lares. Não se trata apenas de doações; trata-se de alcançar corações e reduzir o sofrimento das pessoas”, disse.

O Pastor Paulo Cézar destaca que o trabalho não seria possível sem o esforço conjunto da família Maanaim e a colaboração de doadores. “Nossa missão é aliviar a dor do próximo, independente de religião ou qualquer outra diferença. Convidamos mais pessoas a se unirem a esse propósito, fazendo o bem, compartilhando e abençoando o próximo”, disse o Pastor.

Bairros beneficiados

Em 2024, a distribuição das cestas contempla as comunidades dos setores Jardim das Bandeiras, Madrid, Atalaia, Santa Cruz, Santa Rita, Alvorada 1, Alvorada 2 e Bela Vista.