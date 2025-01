Olodum e Limão com Mel será uma das atrações do carnaval de Gurupi

da redação

A Prefeitura de Gurupi anunciou uma programação de peso para o Carnaval 2025. O evento, que acontecerá no final de fevereiro e início de março, contará com apresentações de artistas renomados no cenário nacional. Entre as atrações confirmadas estão o grupo Olodum; a banda de forró Limão com Mel e as duplas sertanejas Hugo e Guilherme e Diego e Victor Hugo.

O Carnaval de Gurupi é considerado um dos maiores eventos culturais da região, movimentando a economia local e atraindo turistas de diversas partes do Brasil. A Prefeitura está organizando uma estrutura especial para garantir conforto, segurança e muita diversão aos foliões.