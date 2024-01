Prefeita Josi Nunes anuncia atrações nacionais para o carnaval de Gurupi

Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, anunciou a programação do Carnaval de Gurupi que neste ano contará com atrações de Axé, Sertanejo, Funk e Brega. A escolha da Rainha é Rei Momo acontece no próximo final de semana na abertura do GuruFolia no Campus I da Unirg. Anunciou ainda que a pedido da Policia Militar manterá o circuito da folia na Avenida Pará.