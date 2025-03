Prefeitura de Gurupi amplia prazo para cadastro de empresas de transporte de resíduos

da redação

A Prefeitura de Gurupi segue com a prorrogação do prazo para o cadastramento de empresas que atuam no transporte e descarte de resíduos sólidos. A nova data limite para a regularização foi estendida até o dia 29 de março e busca garantir que empresas responsáveis por serviços como remoção de entulhos, limpeza de fossas, poda e galhadas, além do transporte de materiais como cascalho, areia e palha de arroz, estejam devidamente regularizadas junto à administração municipal. Além disso, a medida visa coibir o descarte irregular de resíduos em locais inadequados.

A convocação, realizada em conjunto pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, além da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), foi inicialmente divulgada no Diário Oficial no dia 5 de fevereiro.

Para efetuar o cadastro, os empresários devem comparecer à Casa do Empreendedor, localizada na Avenida Pará, esquina com a Rua 04, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 14h. Os documentos exigidos incluem CNPJ, certidões negativas de débitos, documentação dos veículos utilizados e um relatório fotográfico das operações.